Tadilat sırasında çatıda çıkan yangın korkuttu

Tüp patlaması nedeniyle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki binanın çatısına sıçradı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 13.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Ümitbey Sokak'ta çıktı. 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Tüp patlaması nedeniyle çıkan yangında alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. Alevler yan taraftaki binanın çatısına da sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.