Haberler Yaşam Haberleri Bingöl merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 7.10.2026 22:38

Bingöl merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Bingöl merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Bingöl merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
  • ABONE OL

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK verilerine göre 9 şahsın yasa dışı bahis sitelerinde 100 milyon 245 bin 274 lira işlem hacmi bulunduğu ve 7258 sayılı Kanun'un "paranın nakline aracılık" suçunu işledikleri tespit edildi.

Bingöl, Antalya ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BİNGÖL #ANTALYA #DİYARBAKIR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA