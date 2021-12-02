Bingöl şehidinin babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karateke köyünde yaşayan, terör örgütü PKK'nın sözde ateşkes ilan ettiği 1993 yılında 'Parmaksız Zeki' kod adı ile bilinen Şemdin Sakık grubunun, Elazığ- Bingöl karayolunu keserek şehit ettiği 33 askerden biri olan J. Er Şehit Baki Umutlu'nun babası Kazım Umutlu koronavirüse yakalanmıştı.

Şehidin babası kısa bir süre önce hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedaviye yanıt vermeyen baba Umutlu, koronavirüse yenik düşerek dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Şehit babasının cenazesi ailenin yakınları ve köy halkının katılımıyla Karateke Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.