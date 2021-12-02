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Giriş Tarihi: 2.12.2021 00:33

Bingöl şehidinin babası koronavirüsten hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Bingöl şehidinin babası koronavirüsten hayatını kaybetti

PKK’nın 1993 yılında Elazığ – Bingöl karayolunda katlettiği 33 askerden biri olan Jandarma Er Şehit Baki Umutlu’nun babası Kazım Umutlu koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karateke köyünde yaşayan, terör örgütü PKK'nın sözde ateşkes ilan ettiği 1993 yılında 'Parmaksız Zeki' kod adı ile bilinen Şemdin Sakık grubunun, Elazığ- Bingöl karayolunu keserek şehit ettiği 33 askerden biri olan J. Er Şehit Baki Umutlu'nun babası Kazım Umutlu koronavirüse yakalanmıştı.

Şehidin babası kısa bir süre önce hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedaviye yanıt vermeyen baba Umutlu, koronavirüse yenik düşerek dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Şehit babasının cenazesi ailenin yakınları ve köy halkının katılımıyla Karateke Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bingöl şehidinin babası koronavirüsten hayatını kaybetti
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