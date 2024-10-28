Bingöl’de 9 yaşındaki Yiğit’in İstiklal Marşı’na saygı duruşu takdir topladı

Yiğit Eymen Kera'nın bu anlamlı davranışını öğrenen Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini evlerinde ziyaret etti ve Yiğit'in ailesini, milli değerlere duyarlı bir evlat yetiştirdikleri için tebrik etti. Orhan, ziyareti sırasında Yiğit Eymen'e bir bilgisayar hediye ederken, okulda da bir Türk bayrağı takdim etti.

Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Yiğit Eymen Kera, okuldan sonra Saray Mahallesi'ndeki evine döndü. Bir süre sonra ekmek almak için dışarı çıkan Kera, dönüş yolunda geçtiği Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca, elindeki ekmek poşetiyle saygı duruşuna geçti. Bölgede bulunan polis ekipleri bu anları kaydederek paylaştı.

Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen'in davranışından gurur duyduğunu ifade ederek, "Yiğit'in milli ve manevi değerlere olan duyarlılığı göğsümüzü kabarttı. Ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinç ve terbiye ile yetişen evladımızın geleceğimize umut verdiğini görüyoruz. Maşallah, Allah nazardan saklasın" dedi.

Yiğit Eymen, o gün yaşadığı anı, "Ekmeğimi alıp gidiyordum. İstiklal Marşı'nı duyunca durup saygı duruşuna geçtim" diyerek anlattı. Annesi Hasret Kera ise oğlunun milli değerlere bağlılığından gurur duyduğunu ifade etti. Yiğit Eymen'in dedesi Nihat ve büyük dedesi Yusuf Kebude'nin, 1993 yılında Bingöl'ün Çavuşlar köyünde PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.

Ziyaretin ardından Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen'i makam aracıyla okuluna bırakarak, sınıfında Türk bayrağı hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de Yiğit Eymen'i sınıfında tebrik ederek, öğrencilerle birlikte Yiğit'in saygı duruşunda bulunduğu anları izledi.