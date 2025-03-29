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Giriş Tarihi: 29.3.2025 00:42 Son Güncelleme: 29.3.2025 15:28

Bingöl'de otomobil hırsızlığına 2 tutuklama

Bingöl'de bir otomobili çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de otomobil hırsızlığına 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta kent merkezinde park halindeki bir otomobil çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu aracı çalan şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler, aracı kaza yaparak terk ettikten sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin aracı çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Bingöl'de otomobil hırsızlığına 2 tutuklama
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