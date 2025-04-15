Bingöl’de trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Genç-Diyarbakır Karayolu'nun Yayla Köyü Kumériz mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Bingöl yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak enerji nakil hattına çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan Muhammet Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir diğer yolcu Davut O. ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammet Ç. ile ağır yaralanan Davut O'nun Bingöl Devlet Hastanesi personelleri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.