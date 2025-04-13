Bingöl’de üniversite öğrencisine taksi çarptı: Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Y.D. idaresindeki 12 T 0163 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi öğrencisi Z.N.A.'ya (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan öğrenci, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, Z.N.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi sürücüsü Y.D. gözaltına alınırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Kazanın yaşandığı alanda toplanan yurttaki öğrenciler, geçmiş yıllarda aynı noktada benzer bir kazada 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak yetkililerin önlem almasını talep etti.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.