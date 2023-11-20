Bingöl’deki otobüs kazaları: 14 yaralı taburcu edildi

Vali Usta, "Şükürler olsun, hepsi iyi durumda. Şu ana kadar can kaybımızın olmaması, en büyük tesellimiz. Hastalarımızın çoğu Bingöl'den transit geçiş yapan vatandaşlarımız. Onları sağ salim illerine ulaştırmak da boynumuzun borcu. Hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.