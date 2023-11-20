Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'deki otobüs kazaları: 14 yaralı taburcu edildi
Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:48 Son Güncelleme: 20.11.2023 15:48

Bingöl'deki otobüs kazaları: 14 yaralı taburcu edildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 2 ayrı otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 14'ü, tedavileri sonrası taburcu edildi...

DHA
Bingöl’deki otobüs kazaları: 14 yaralı taburcu edildi

Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü ile Çukurtepe köyü mevkilerinde, gece saatlerinde 2 ayrı otobüs kazası meydana geldi. Her iki kazada 22 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 14'ü tedavisinin ardından taburcu edilirken, 1'i de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ile İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 7 kişiyi ziyaret etti.

Vali Usta, "Şükürler olsun, hepsi iyi durumda. Şu ana kadar can kaybımızın olmaması, en büyük tesellimiz. Hastalarımızın çoğu Bingöl'den transit geçiş yapan vatandaşlarımız. Onları sağ salim illerine ulaştırmak da boynumuzun borcu. Hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl'deki otobüs kazaları: 14 yaralı taburcu edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA