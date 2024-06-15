Binlerce aracın seyrettiği karayolunda kaza: 2’si çocuk 4 kişi yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde bulunan bir köprünün beton bloğuna çarpma sonucu gerçekleşti. M.S.idaresindeki otomobil, köprünün beton bloğuna çarptıktan sonra aynı yönde seyreden E.Y'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, 175 metre savrularak yola devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın bayram trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde meydana gelmesi, bölgede kısa süreli trafik sıkışıklığına neden oldu. Polis ekipleri, kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve trafik normale döndü.