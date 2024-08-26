Binlerce kişi Filistin için yürüdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze'deki soykırıma tepki göstermek amacıyla Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camisi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, Türk ve Filistin bayrakları ile kelime-i tevhit yazılı flamalarla yürüyüşe geçti. Boyunlarında kefiye, ellerinde "Filistin özgür olana dek" afişi ile yürüyen grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.Çevredeki vatandaşların da destek verdiği eylemciler, Edirnekapı'da biten yürüyüşün ardından tekbirler getirdi. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazze'de yaşamını yitirenler, yaralananlar ve saldırılardan etkilenenler için dua edildi.

"İSRAİL HANGİ ANLAŞMAYA UYDU"

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, yaptığı konuşmada, İsrail'in dünya basını ve medyasına verdiği ulaşılamaz Gazze algısının tamamen yalan olduğunu söyledi.Gazze'ye gemilerle ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Songür, "İsrail şu an hangi uluslararası anlaşmaya uyuyor? İnsan hakları anlaşmalarına mı uyuyor? İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) kınamalarına mı uyuyor? Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin raporlarına mı uyuyor? İsrail, çocukları öldürürken, insanları açlıktan öldürürken, orada sivil, kadın, çoluk çocuk ayırt etmeksizin kocaman bombalarla bütün şehri dümdüz etmişken hangi anlaşmaya uydu?" dedi.