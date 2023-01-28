Binlerce kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi! 22 yaşındaki çete lideri ve 15 şüpheli yakalandı

"VERİLER ELDE EDEREK DOLANDIRICILIK İŞLEMLERİNE KARIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ"

Operasyon hakkında bilgi veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Emre, "Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın ortaklaşa yürütmüş olduğu ve yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda, hacker diye tabir ettiğimiz şüphelilerin, vatandaşların verilerini elde ederek dolandırıcılık işlemlerine karıştığı tespit edilmiştir. Afyonkarahisar kent merkezinde yapılan operasyonda, R.R. kod adlı şüphelinin tespiti esnasında canlı olarak dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı HYDRA (Dashboard isimli zararlı yazılım paneli) tabir edilen panel üzerinde çalışmalar yaptığı sırada baskın yapılarak şahıs suçüstü gözaltına alınmıştır. Yapılan ilk çalışmalar neticesinde, Türkiye çapında 14 bin 200 civarında mağdurun bu suçtan zarar gören vatandaş olduğu tespit edilmiştir. 9 bin şahsın ise mobil bankacılık ya da internet bankacılık hesabından giriş yapıldığı belirlenmiştir. Bu sayı ile ilgili çalışmalar ise devam etmektedir. Yapmış olduğu bu faaliyetler esnasında şüphelilerin elde etmiş olduğu suç gelirinin sahacılar olarak tabir edilen şüphelilerin bulmuş olduğu hesaplara aktarılması yöntemi ile para elde edilmektedir. Sonra sahacılar da bu parayı kripto hesaplarına dönüştürerek dolar veya TL kanalı hesabıyla örgüt liderine aktararak, örgüt lideri parayı bu şekilde aklamış, kendi hesabında kullanmaya başlamış oluyor" dedi.