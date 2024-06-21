Binlerce turist Midyat’a akın etti

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mardin'in Midyat ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turist akını yaşandı. İlçede gündüzleri yaşanan turist yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor. Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken inanç ve kültür turizminin önemli merkezi Mardin'in Midyat ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşanıyor. Midyat ilçesi, bayram tatili için tur düzenleyen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tatil süresince günlük 5 bini aşan turistin ziyaret ettiği farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü Midyat'ta dizi ve filmlerin çekildiği konaklar ile Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Devlet Konukevi gibi tarihi ve kültürel mekânlar geziliyor.