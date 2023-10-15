Binlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. "Uyuşturucu" ve "Gasp" suçlarından kaydı bulunan B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 14 bin 748 adet uyuşturucu hap, bir ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı B.Ç. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.