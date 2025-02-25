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Giriş Tarihi: 25.2.2025 18:41 Son Güncelleme: 25.2.2025 19:09

Binlerce vatandaş Ramazan'da Vakıflar'ın iftar sofralarında buluşacak

Ramazan ayına günler kala kurum ve kuruluşların iftar sofraları açmak için hazırlıkları hızlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Binlerce vatandaş Ramazan’da Vakıflar’ın iftar sofralarında buluşacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan ayında da geleneksel iftar sofralarını kuracaklarını açıkladı. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü de bu kapsamda Binbirdirek Sarnıcı'nda da iftar sofralarının kurulacağını açıkladı.

Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak.

Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada ücretsiz iftar yemeği sunacak. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü de bu kapsamda Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kuracak.

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Binlerce vatandaş Ramazan'da Vakıflar'ın iftar sofralarında buluşacak
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