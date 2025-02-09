Binlerce yıllık erbane kültürü kadınların elinde yeniden doğdu

Kadınlar UNESCO "Müzik Şehri" unvanı verilen Kırşehir'de, Anadolu müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın türkülerini erbane kültürü ile harmanlayıp 15 bin yıldan fazla geçmişe sahip olan kültüre farklı bir boyut kazandırıyor. Kadınlar Kürt, Fars, Arap ve Türk müziğinde önemli bir yer tutan erbane ile kadına yönelik şiddete dikkat çekiyor.

ERBANE KADINLARIN SESİ OLUYOR

Erbane kültürünün binlerce yıllık bir miras olduğunu vurgulayan ve kadınların içindeki sessiz çığlığın dışa vurumu olarak gördüklerini belirten "Kadın Çığlığı" solisti Seran Akıllı " Binlerce yıllık kadim erbane kültürü biz kadınların elinde İç Anadolu'da yeniden doğuyor.Kadının içindeki sessiz çığlığın dışa vurumu olarak gördük ve erbanelerimizi alarak yola çıktık. Kürtçe ve Türkçe türkülerin yanısıra Neşet Ertaş'ın eserlerine de çalışıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan başta Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'e ve Vali Yardımcısı Alper Balcı"ya teşekkür ediyoruz"dedi.

Akıllı"Erbane, kadınlarla özdeşleşen bir enstrüman. Bu çalgının ritmi, aslında kadınların sesi.Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler vermek, kadınların sessiz çığlığı olmak ve kadının sanat yoluyla güçlenmesini sağlamak istiyoruz"dedi. Kırşehir Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında eğitimlerini sürdüren kadınlar, ilerleyen dönemlerde çeşitli etkinliklerde performans sergileyerek Kırşehir'in kültürel mirasına katkı sunmayı hedefliyor.