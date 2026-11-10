Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Burada ülke sınırları yalnızca sokakları ve bahçeleri değil, bazı evlerin iç bölümlerini bile birbirinden ayırıyor. Öyle ki bir odadan diğerine geçmek, ülke değiştirmek anlamına gelebiliyor.
İşte görenleri hayrete düşüren ve tek bir çatıda iki farklı ülkeyi buluşturan o sıra dışı yapının hikayesi...
SINIRLARIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ KASABA: BAARLE
Dünyanın dört bir yanında ülkeler arasındaki sınırların değişmesiyle kentler veya yapılar el değiştirebilir. Ancak Belçika ve Hollanda arasında yer alan Baarle kasabasında durum çok daha karmaşık.
Bölge genelindeki onlarca irili ufaklı sınır çizgisi; evlerin, sokakların ve sosyal alanların tam ortasından geçiyor.
Bu durum öyle bir seviyedeki, kasaba sakinlerinin mutfağı Belçika'da yer alırken, yemek yedikleri salon Hollanda sınırları içerisinde kalabiliyor.
BÜROKRATİK KRİZ NASIL ÇÖZÜLDÜ: "ÖN KAPI" KURALI
İç içe geçen bu harita yapısı zamanla büyük idari karmaşalara yol açınca yetkililer pratik bir kural geliştirdi: Bir evin hangi ülkeye ait sayılacağı, ön kapısının bulunduğu yere göre belirlenecekti.
Ancak bu kural bile her durumu çözmeye yetmedi.
İKİ FARKLI ÜLKE, İKİ FARKLI KAPI NUMARASI
Kasabada bulunan özel bir evin ön kapısı tam olarak sınır çizgisinin üzerine inşa edilmişti. İki ülke yönetimi de evi kendi tarafına tamamen dahil edemeyince benzersiz bir karara imza atıldı.
Eve hem Belçika hem de Hollanda taraflarından olmak üzere iki farklı adres ve kapı numarası tanımlandı. Yapı bugün;
Belçika tarafında: Loveren 2
Hollanda tarafında: Loveren 19
adresleriyle kayıtlarda yer alıyor. Ev sahipleri, hangi belediyeye bağlı olacaklarını ve altyapı hizmetlerini hangi ülkeden alacaklarını seçme özgürlüğüne sahip.
17. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİH
İlk olarak 17. yüzyılda "De Swaen" adında bir han olarak inşa edilen bu tarihi bina, günümüzde özel mülk olarak kullanılıyor. Sınır çizgisinin tam ortasından geçtiği bu özel yapı, her yıl kasabayı ziyaret eden binlerce turist tarafından en çok fotoğraflanan noktalar arasında yer alıyor.