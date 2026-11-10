Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Eve hem Belçika hem de Hollanda taraflarından olmak üzere iki farklı adres ve kapı numarası tanımlandı. Yapı bugün;

Belçika tarafında: Loveren 2

Hollanda tarafında: Loveren 19

adresleriyle kayıtlarda yer alıyor. Ev sahipleri, hangi belediyeye bağlı olacaklarını ve altyapı hizmetlerini hangi ülkeden alacaklarını seçme özgürlüğüne sahip.