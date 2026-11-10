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Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:48

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Ülkeler arasındaki sınırlar çoğunlukla nehirler, dağlar ya da uzun çitlerle belirleniyor. Ancak dünyanın bazı noktalarında bu sınırlar, alışılmışın çok dışında manzaralar ortaya çıkarıyor. Öyle ki kimi yerlerde iki ülkeyi ayıran çizgi, sokaklardan ve bahçelerden geçerek doğrudan evlerin içine kadar uzanıyor.

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Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor
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Belçika ile Hollanda arasında bulunan Baarle kasabası, dünyada benzeri az görülen bir sınır düzenine sahip.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Burada ülke sınırları yalnızca sokakları ve bahçeleri değil, bazı evlerin iç bölümlerini bile birbirinden ayırıyor. Öyle ki bir odadan diğerine geçmek, ülke değiştirmek anlamına gelebiliyor.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Kasabada sınır hattının tam üzerine inşa edilmiş bir ev ise bu sıra dışı coğrafyanın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

İşte görenleri hayrete düşüren ve tek bir çatıda iki farklı ülkeyi buluşturan o sıra dışı yapının hikayesi...

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

SINIRLARIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ KASABA: BAARLE

Dünyanın dört bir yanında ülkeler arasındaki sınırların değişmesiyle kentler veya yapılar el değiştirebilir. Ancak Belçika ve Hollanda arasında yer alan Baarle kasabasında durum çok daha karmaşık.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Bölge genelindeki onlarca irili ufaklı sınır çizgisi; evlerin, sokakların ve sosyal alanların tam ortasından geçiyor.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Bu durum öyle bir seviyedeki, kasaba sakinlerinin mutfağı Belçika'da yer alırken, yemek yedikleri salon Hollanda sınırları içerisinde kalabiliyor.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

BÜROKRATİK KRİZ NASIL ÇÖZÜLDÜ: "ÖN KAPI" KURALI

İç içe geçen bu harita yapısı zamanla büyük idari karmaşalara yol açınca yetkililer pratik bir kural geliştirdi: Bir evin hangi ülkeye ait sayılacağı, ön kapısının bulunduğu yere göre belirlenecekti.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Ancak bu kural bile her durumu çözmeye yetmedi.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

İKİ FARKLI ÜLKE, İKİ FARKLI KAPI NUMARASI

Kasabada bulunan özel bir evin ön kapısı tam olarak sınır çizgisinin üzerine inşa edilmişti. İki ülke yönetimi de evi kendi tarafına tamamen dahil edemeyince benzersiz bir karara imza atıldı.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

Eve hem Belçika hem de Hollanda taraflarından olmak üzere iki farklı adres ve kapı numarası tanımlandı. Yapı bugün;

Belçika tarafında: Loveren 2

Hollanda tarafında: Loveren 19

adresleriyle kayıtlarda yer alıyor. Ev sahipleri, hangi belediyeye bağlı olacaklarını ve altyapı hizmetlerini hangi ülkeden alacaklarını seçme özgürlüğüne sahip.

Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor

17. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİH

İlk olarak 17. yüzyılda "De Swaen" adında bir han olarak inşa edilen bu tarihi bina, günümüzde özel mülk olarak kullanılıyor. Sınır çizgisinin tam ortasından geçtiği bu özel yapı, her yıl kasabayı ziyaret eden binlerce turist tarafından en çok fotoğraflanan noktalar arasında yer alıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Bir adımla ülke değiştiriyorlar! Evin ortasından ülke sınırı geçiyor
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