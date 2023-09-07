Bir alo ile yarım milyon kaptırdı! Dert yandı: Hala borcunu ödüyorum!

Telefon dolandırıcıları, bir 'alo' kadar yakındı. Aksaray'da mahalle muhtarı Kamil Bayrak, ocak ayında gelen telefonu yanıtladı. Kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların 'Muhtarım büyük bir operasyon yapıyoruz, operasyona sizi de dahil edeceğiz' sözüne kandı.
İki ayrı bankadan 24 ve 36 ay vadeli krediler çekerek yönlendirildiği hesaba yatırdı. Faiziyle birlikte tam yaklaşık yarım milyon TL kaptıran Kamil Bayrak, kısa süre sonra dolandırıldığını anladı.
Dolandırıcıların hala yakalanmadığını ve kredi borcunu ödemeye devam ettiğini söyleyen Kamil Bayrak, dert yandı. ''Ben mahallemde, bütün insanlara sizi arayan ve kendini savcı, polis, jandarma ve hakim gibi unvanları kullanarak bilgilerinizi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin diye uyarılarda bulunurdum. Beni arayanlara da inanmaz ve suratına kapatırdım. Bu sefer ben de inandım ve beni de dolandırdılar" ifadesini kullandı.
İki ayrı bankadan para çekerek dolandırıcılara teslim edildiğini söyleyen Kamil Bayrak, sözlerine şöyle devam etti:
Bana operasyon kapsamında hesabıma para yatıracaklarını söyledi. Bu şekilde bir şebekeyi çökerteceklerini ifade etti. Çalıştığım bankaları söyledim. Ona hesap numaramla, şifrelerini söyledim. Bir bankadan 210 bin diğer bankadan da 160 bin lira 24 ve 36 ay vadelerle kredi çektim. Bu paraları da yönlendirdikleri hesaba yatırdım. İki gün boyuncu dolandırıcılar sürekli beni aradı.
Hesaplarına para yatırdıktan sonra bir daha izlerine rastlamadım. Gidip şikayetçi oldum. Henüz şüpheli veya şüpheliler bulunmadı. Ben bu şekilde dolandırıldığımı bilsem evet demezdim. Toplamda 370 bin liram gitti. Masrafı ve faiziyle birlikte 450-500 bin lira borçlandım. Şu anda kredinin borcunu ödemekte zorluk çekiyorum.