Bir alo ile yarım milyon kaptırdı! Dert yandı: Hala borcunu ödüyorum!

Dolandırıcıların hala yakalanmadığını ve kredi borcunu ödemeye devam ettiğini söyleyen Kamil Bayrak, dert yandı. ''Ben mahallemde, bütün insanlara sizi arayan ve kendini savcı, polis, jandarma ve hakim gibi unvanları kullanarak bilgilerinizi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin diye uyarılarda bulunurdum. Beni arayanlara da inanmaz ve suratına kapatırdım. Bu sefer ben de inandım ve beni de dolandırdılar" ifadesini kullandı.