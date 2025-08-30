“Bir Anadolu Şenliği” Yüksekova’da coşkuyla başladı

Şenliğin ilk gününde, ünlü şarkıcı Merve Özbey, Eski Yüksekova Stadyumu'nda sahne aldı. Konser alanını dolduran Hakkarililer, Özbey'in "Geçsin Yıllar", "Bir İmkansız Var" ve "Helal Ettim" gibi hit parçalarını coşkuyla söyledi. Enerjik sahne performansı ve geniş repertuvarıyla dinleyicilerini mest eden Özbey, rock, arabesk, pop ve türkü tarzlarında şarkılarla geceyi unutulmaz kıldı. Hakkarililer, hareketli türkülerle halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

Şenliğin bir diğer önemli alanı ise Mevlana Parkı'ndaki Çocuk Alanı oldu. Çocuklar, "Bubble Gösterisi", "Balon Katlama" ve "Masal Anlatımı" gibi etkinliklerle eğlenirken, geleneksel sokak oyunlarında da keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, ziyaretçilere sinema keyfi ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik alanlarında yer aldı.

Özbey, sahnede yaptığı konuşmada, "Bir Anadolu Şenliği'ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki bizi sizlerle buluşturdu. Şenliğe emek veren herkese kocaman bir alkış rica ediyorum." diyerek etkinliği kutladı.