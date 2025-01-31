Bir asır sonra gelen hak

Tarih 26 Ağustos 1922. Türk ordusu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında sabaha karşı 05.30'da Büyük Taarruz'a başladı. Sis nedeniyle bir saat geciken saldırı, yoğun topçu ateşiyle başladı ve Yunan mevzilerini yerle bir etti. Bozguna uğrayan düşman, yakıp yıkarak geri çekilirken, 14 gün süren mücadele sonunda şanlı Türk ordusu, Yunan'ı İzmir'de denize döktü. Bu büyük zaferin kahramanlarından biri de Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çöğender köyünden Bayram oğlu Kurban'dı. 5'inci Tümen, 10'uncu Kafkas Alayı, 2'nci Tabur, 8'inci Bölük'te makineli tüfek neferi olarak görev yapan Kurban Yılmaz, savaşın sonlarına doğru yaralandı ve gazi olarak köyüne döndü.

Madalyasına kavuşamadan öldü

Soyadı Kanunu çıktığında "Yılmaz" soyadını alan Kurban Yılmaz, Türk ordusunun yılmaz neferlerinden biri olarak 1959 yılında hayata veda etti. Ancak büyük fedakârlıkla kazandığı İstiklal Madalyası'na kavuşamadan bu dünyadan göçtü.

Milli Mücadele Madalyası, torununa teslim edildi

Aradan tam 102 yıl geçti. Gazi Kurban Yılmaz'ın mirasçıları, Millî Savunma Bakanlığı'na başvurarak onun hak ettiği madalyanın teslim edilmesini talep etti. Yapılan incelemeler sonucunda, madalya hakkının halen geçerli olduğu tespit edildi. Gazi Kurban Yılmaz'ın en büyük oğlu Arif Yılmaz'ın vefat etmiş olması nedeniyle, madalya ve berat Balıkesir'de yaşayan torunu Metin Yılmaz'a teslim edildi. İstiklal Madalyası Kanunu'na göre, savaşta hayatını kaybeden şehitler ile madalya almadan vefat eden gazilerin mirasçılarının yazılı başvurusu halinde madalya teslim edilebiliyor.

"Bu onuru gururla taşıyacağız"

Gazi Kurban Yılmaz'ın torunu Metin Yılmaz, aldığı haberle büyük heyecan yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Millî Savunma Bakanlığı'na başvurduktan sonra gerekli incelemeler yapıldı ve dedemin askerlik kayıtlarına ulaşıldı. Madalya hakkımız olduğunu öğrendiğimde büyük bir heyecan ve gurur duydum. Ailemizle birlikte bu onuru yaşamak bizim için tarifi zor bir mutluluk oldu. Beş erkek kardeşiz ve hepimiz için büyük bir gurur kaynağı." Ailesinde kahramanlık geleneğinin sürdüğünü vurgulayan Metin Yılmaz, kendisinin de terörle mücadele gazisi ve emekli Emniyet Teşkilatı mensubu olduğunu belirtti. Yılmaz, "Aile olarak 2 Kıbrıs Gaziliği ve madalyası, 1 Terörle Mücadele Gaziliği ve madalyası, şimdi de 1 İstiklal Madalyamız var. Ne büyük bir onur anlatamam. Dedem Kurban Yılmaz, Türkiye'nin kurtuluşu için savaşmış bir kahramandı. Onun onur madalyasını ailemiz adına şerefle taşıyacağım. Vatanımızın bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Bir asırlık hak yerini buldu

Türk tarihine altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlık gösteren Gazi Kurban Yılmaz, 102 yıl sonra hak ettiği madalyasına kavuştu. Ailesi için büyük bir gurur kaynağı olan bu madalya, vatan uğruna canlarını hiçe sayan tüm kahramanların hatırasını yaşatmaya devam edecek.