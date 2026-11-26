İstanbul'da Sultangazi'de 22 yaşındaki Kardelen Hoş E. 18 Kasım gecesi henüz 1 ay önce gelin geldiği 5'inci kattaki evinden beton zemine düştü. Genç kadını yerde hareketsiz gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kardelen Hoş E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarda olaydan önce Kardelen Hoş E. ve eşi Burak E.'nin birlikte evde olduğu ve yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma seslerinin duyulduğu bilgisine ulaşıldı.

1 AYLIK EŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. Çiftin olaydan yalnızca 1 ay önce evlendiği öğrenilirken, genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.