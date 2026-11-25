Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünleri satan dükkana motosikletle gelen 2 kişiden A.E. (17) masada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu. Şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, hastaneye götürüldü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 37 gündür tedavisi süren talihsiz genç hayatını kaybetti.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Nurmuhammed Musaoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz genç cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Nursel ve baba Ercüment Musaoğlu gözyaşlarına boğuldu. Namazın ardından baba Ercüment Musaoğlu, tabuttaki oğlunu öperek vedalaştı. Acılı anne ve baba, evlatlarının ölümüne isyan ederek adalet çağrısında bulundu.

SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin'e kaçmaya hazırlandığını belirlediği A.E.'yi, yakaladı. Olaya ilişkin soruşturmada, Nurmuhammed Musaoğlu'nun ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı, şüphelinin ise Musaoğlu'nun borçlu olduğu kişiler tarafından yönlendirildiği öne sürüldü. A.E., tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 'Kurşunlar' adlı suç örgütüne yönelik operasyonda, Nurmuhammed Musaoğlu'na silahlı saldırının azmettiricileri olduğu iddia edilen şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u cezaevine konuldu.