ŞÜPHELİNİN DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLARA KARIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Polisin kendilerine şüphelinin daha önce de benzer olaylara karıştığını ve yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildiğini söylediğini aktaran Apaydın, şu ana kadar yakalanıp yakalanmadığı konusunda kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti. Şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve polis ekiplerinin yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



"BİR İNSAN NEDEN GÖZLÜK ÇALAR"

İki güneş gözlüğünün toplam değerinin yaklaşık 25-30 bin lira olduğunu belirten Apaydın, şüphelinin gözlükleri denemeden çantasına koymasına anlam veremediğini söyledi. Gözlüğe ihtiyacı olan birinin bunu kendilerine anlatması halinde yardımcı olabileceklerini, hatta gözlükleri hediye edebileceklerini ifade eden Apaydın, "Güneşe, toza karşı alerjisi vardır, gözlüğe ihtiyacı vardır. Böyle bir durum söz konusuysa gelip düzgünce anlatsa elimizden geleni yapardık. Ancak gözlükleri denemedi bile. Yüzüne uygun olup olmadığını görmeden aldı. Ben bunun tamamen bir hastalık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"İKRAM ETTİĞİM SUYUN KARŞILIĞI BU OLMAMALI"

Gözlüklerin çizilmemesi için özel olarak muhafaza edildiğini, şüphelinin ise ürünleri doğrudan çantasına koyduğunu belirten Apaydın, bu nedenle gözlükleri yeniden rafa koyup başka bir müşteriye satamayacağını söyledi. İş yerinin sigortası bulunduğunu ve gerekli başvuruları yaptıklarını kaydeden Apaydın, asıl üzüntüsünün maddi zarardan kaynaklanmadığını dile getirdi. Apaydın, "İki gözlüğün maddi zararıyla hiçbir gözlükçü batmaz. Benim asıl üzerinde durduğum konu, gösterdiğim iyi niyetin ve ikram ettiğim bir bardak suyun karşılığının bu şekilde verilmiş olması. Dükkânına giren herkesin dikkatli olması ve başka esnafların aynı durumu yaşamaması için bu olayı anlatıyorum" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör