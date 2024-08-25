Bir çocuğun gülüşünü hiçbir şeye değişmeyiz

Konya'da 11 yıl önce kurulan 'Eren'den Sona İyilik Hareketi' gönüllüleri hastanelerde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ediyor. Palyaço kıyafetleri ile çocukları ziyaret edip, onlara çeşitli hediyeler veren grup çocukların yüzünü güldürüyor. 190 gönüllüsü olan grubun kurucusu Musa Sonuç (30), "Tedavi gören çocuklarımızın ve ailelerinin yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımda bulunup, yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz. Bir çocuğun gülüşüne hiçbir şeyi değişmeyiz. Biz ihtiyacı olan her çocuğumuzun yanındayız" dedi.Musa Sonuç'un hayatının dönüm noktası 11 yıl önce organizasyon işleri yaptığı zamanlarda bir arkadaşının kendisinden palyaço kıyafeti istemesiyle tamamen değişti. Arkadaşının palyaço kıyafetini giyerek hastanede tedavi gören lösemi hastası 'Eren' isimli çocuğunu sevindirdiğini gören Sonuç, bundan çok etkilendi. Sonuç, bunu üzerine 'Erenden Sonra İyilik Hareketi' adını verdiği bir sosyal medya grubu kurdu. 2,5 yıl öncede dernek statüsüne geçen hareket, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugün aralarında hemşire, diyetisyen, öğretmen, veteriner, muhasebeci ve şehit ailelerinin de olduğu 190 kişiye ulaşan grup, hastane ziyaretleri yapıyor. Yetim ve öksüz çocukları da hediyeler alıyor.