Bir fotoğrafla dünyaca ünlü oldu! “Yan bakan Chloe” şimdi 15 yaşında

Aradan geçen 13 yılın ardından Chloe artık 15 yaşında bir genç kız. Mesajlaşmalarda, capslerde ve sosyal medya paylaşımlarında kullanılan o meşhur bakışıyla hafızalara kazınan Chloe'nin son görüntüleri yeniden ilgi çekiyor. Bir anda dünya çapında tanınmasını sağlayan fotoğrafın nasıl ortaya çıktığı ve ailesinin hayatını nasıl etkilediği de hikayenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.

Chloe'yi dünyaca ünlü yapan bakış nasıl ortaya çıktı?

Her şey 2013 yılında, Chloe'nin annesi Katie Clem'in ailesine ait YouTube kanalında paylaştığı bir videoyla başladı. Aile, kızlarına okula gitmek yerine Disneyland'e gideceklerini söylüyordu. Chloe'nin ablası Lily, sürpriz karşısında sevinç gözyaşlarına boğulurken o sırada henüz 2 yaşında olan Chloe'nin verdiği tepki bambaşkaydı. Küçük kızın şüpheci ve şaşkın bakışı, videonun en dikkat çeken anı oldu.