Bir fotoğrafla dünyaca ünlü oldu! “Yan bakan Chloe” şimdi 15 yaşında

Aradan geçen 13 yılın ardından Chloe artık 15 yaşında bir genç kız. Mesajlaşmalarda, capslerde ve sosyal medya paylaşımlarında kullanılan o meşhur bakışıyla hafızalara kazınan Chloe'nin son görüntüleri yeniden ilgi çekiyor. Bir anda dünya çapında tanınmasını sağlayan fotoğrafın nasıl ortaya çıktığı ve ailesinin hayatını nasıl etkilediği de hikayenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.
Chloe'yi dünyaca ünlü yapan bakış nasıl ortaya çıktı?
Her şey 2013 yılında, Chloe'nin annesi Katie Clem'in ailesine ait YouTube kanalında paylaştığı bir videoyla başladı. Aile, kızlarına okula gitmek yerine Disneyland'e gideceklerini söylüyordu. Chloe'nin ablası Lily, sürpriz karşısında sevinç gözyaşlarına boğulurken o sırada henüz 2 yaşında olan Chloe'nin verdiği tepki bambaşkaydı. Küçük kızın şüpheci ve şaşkın bakışı, videonun en dikkat çeken anı oldu.
Videodan alınan bu kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve daha sonra farklı yazılar ve montajlarla yeniden paylaşılarak internetin en tanınmış tepki görsellerinden birine dönüştü. Chloe'nin bakışı, insanların şaşkınlıklarını, şüphelerini veya bir duruma inanmadıklarını anlatmak için kullandıkları evrensel bir internet esprisi haline geldi.
Chloe'nin internet fenomenine dönüşmesi yalnızca sosyal medyada tanınmasıyla sınırlı kalmadı. Aile, beklenmedik şöhret sayesinde reklam iş birlikleri ve çeşitli fırsatlarla karşılaştı. Chloe, 2017 yılında Google bağlantılı bir reklam çalışması kapsamında Brezilya'ya yapılan seyahatte de yer aldı. Ailenin görüntü üzerindeki ticari hakları değerlendirmesi, viral bir anın nasıl ekonomik fırsata dönüşebildiğini gösterdi.
2021 yılında ise meşhur görüntü NFT olarak satışa sunuldu ve 25 Ethereum karşılığında, o dönem yaklaşık 74 bin dolar değerinde bir satış gerçekleşti. Aile, elde edilen gelirin Chloe'nin gelecekteki eğitimi için değerlendirilmesini planladığını açıklamıştı. Böylece sıradan bir aile videosundan alınan kare, dijital dünyada maddi değer kazanan örneklerden biri haline geldi.
Annesi yıllar sonra yaşadıklarını anlattı
Chloe'nin şöhreti aileye yeni fırsatlar sunsa da bu süreç her zaman kolay olmadı. Annesi Katie Clem, yıllar sonra verdiği röportajda çocuklarının çok küçük yaşta dünya çapında tanınmasının kendisinde karmaşık duygular yarattığını anlattı. Çocuklarının internette bu kadar görünür olmasının uzun vadeli etkilerini o dönemde yeterince değerlendiremediğini düşündüğünü belirtti.
Aile, kızları büyüdükçe sosyal medya paylaşımlarını azaltmaya ve onların içerik üretmek isteyip istemediklerine daha fazla önem vermeye başladı. Chloe ise aynı röportajda yaşadığı şöhretten pişmanlık duymadığını ifade etti.
30 Kasım 2010 doğumlu Chloe Clem, Ekim 2026 itibarıyla 15 yaşında. Bir zamanlar otomobil koltuğunda verdiği şaşkın bakışla tanınan Chloe, artık ergenlik döneminde bir genç kız. Son yıllarda paylaşılan görüntüleriyle yeniden gündeme gelen fenomenin çocukluk fotoğrafıyla bugünkü görünümü arasındaki değişim de sosyal medyada ilgi görüyor.
Chloe'nin hikayesi, internet kültürünün sıradan bir anı nasıl küresel bir fenomene dönüştürebildiğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Üstelik onu ünlü yapan şey planlanmış bir çekim ya da profesyonel bir çalışma değil, ailesinin kaydettiği birkaç saniyelik doğal bir tepkiydi.