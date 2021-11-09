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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:12 Son Güncelleme: 9.11.2021 09:20

Bir haftada hem babası hem eşi koronadan öldü

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Bir haftada hem babası hem eşi koronadan öldü

Düzce'de bir hafta önce 85 yaşındaki babası Hüseyin Korkmaz'ı toprağa veren Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, eşinin vefatıyla sarsıldı.

Düzce'de bir hafta önce 85 yaşındaki babası Hüseyin Korkmaz'ı toprağa veren Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, eşinin vefatıyla sarsıldı.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Korkmaz'ın eşi, iki çocuk annesi 52 yaşındaki Zeynep Korkmaz, tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi Körpeşler Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Akınlar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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Bir haftada hem babası hem eşi koronadan öldü
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