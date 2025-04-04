Kırıkkale’de gizemli koku paniği: 23 küçükbaş hayvan telef oldu!

Olay, Hacıbalı köyünde hayvancılıkla uğraşan Sakin Ulusoy'un akşam saatlerinde hayvanlarını ağıla götürmesiyle başladı. Her gün geçtiği menfezden bu kez yoğun ve keskin bir koku yükseliyordu. Kısa süre içinde hayvanlar zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Panik içinde hayvanlarını kurtarmaya çalışan Ulusoy, kokunun kendisini de etkilediğini fark edince yardım çağrısında bulundu. Ulusoy'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye, Gaz maskesi takarak menfeze giren itfaiye ekipleri, ölüm tehlikesi geçiren hayvanları tek tek dışarı çıkardı. 100 hayvandan 23'ü telef olurken, 77'si son anda kurtarıldı.

Olayın ardından konuşan Sakin Ulusoy, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: "Hayvanların arkasından geliyordum, acayip bir koku vardı. Hayvanlar etkilendi. Kendim içeri girmeye çalıştım ama baktım, zehirleneceğim. Mecburen bıraktık. Muhtarı aradım, komutanlar geldi. İtfaiye geldi, gaz maskesiyle içeri girdiler. Allah razı olsun, Sayın Valimiz de hemen tüm ekipleri yönlendirdi." Köy muhtarı İbrahim Sağkol ise olay yerine geldiklerinde kokunun dayanılmaz olduğunu belirterek, "Çobanımız yarı baygın haldeydi. Biz içeri giremedik. Sağ olsun ekipler geldi ve kalan hayvanları kurtardı. Sayın Valimize yönlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

TÜM GÖZLER NUMUNELERDE

Olayın ardından AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri köye sevk edildi. Menfezden ve dereden numune alındı. Telef olan hayvanlar üzerinde de veteriner hekimlerce detaylı incelemeler yapıldı. Elde edilen örnekler, zehirlenmenin nedenini belirlemek için laboratuvarlara gönderildi. İlk bulgular, menfezden geçen sudaki kimyasal bir maddenin hayvanları etkilediği yönünde olsa da, kesin sonuç analizlerden sonra açıklanacak.

VALİLİK YAKINDAN TAKİPTE

Olayın ardından Kırıkkale Valiliği'nin talimatıyla tüm ilgili kurumlar koordineli şekilde çalışmalara başladı. Valilik, konunun çevre kirliliği, halk sağlığı ve hayvan refahı açısından çok yönlü incelendiğini duyurdu.