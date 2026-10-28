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Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:07

Bir şehrin kabusu oldu! Önce telefoncuya girip ne varsa topladı: Banka soygunu girişimi kamerada!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan hırsız hızını alamadı. Kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak soygun girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Bir şehrin kabusu oldu! Önce telefoncuya girip ne varsa topladı: Banka soygunu girişimi kamerada!
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Edinilen bilgilere göre olay; 26 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı ve ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını soymak için harekete geçti.

HATAY'DA BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü.

Beze sardığı kaldırım taşıyla telefoncu ve bankanın camını kırıp hırsızlık yapmaya kalkıştı! O anlar kamerada | Video


PİŞKİN HIRSIZ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Şahsın; telefoncu dükkanında hırsızlık yaptığı anlar ve bankanın camını kırarak çalacak bir şeyler aradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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YÜZÜNÜ ÜZERİNDEKİ TİŞÖRTLE SAKLAMAYA ÇALIŞTI AMA…

Öte yandan, zanlının yüzünü üzerindeki tişörtle kapatmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Hapis cezasıyla arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Bir şehrin kabusu oldu! Önce telefoncuya girip ne varsa topladı: Banka soygunu girişimi kamerada!
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