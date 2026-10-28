Bir şehrin kabusu oldu! Önce telefoncuya girip ne varsa topladı: Banka soygunu girişimi kamerada!

HATAY'DA BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü.

Beze sardığı kaldırım taşıyla telefoncu ve bankanın camını kırıp hırsızlık yapmaya kalkıştı! O anlar kamerada | Video



