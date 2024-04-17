Haberler Yaşam Haberleri Bir Sevdadır 11. Bölüm izle: TRT 1 ile Bir Sevdadır son bölüm full izle ekranı
Giriş Tarihi: 17.4.2024 18:32 Son Güncelleme: 17.4.2024 18:32

Bir Sevdadır 11. Bölüm izle: TRT 1 ile Bir Sevdadır son bölüm full izle ekranı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Sevdadır dizisi Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Doğukan Polat, Sinan Tuzcu gibi isimleri buluşturuyor. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Bir Sevdadır 11. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Rukiye’nin konağı terk edeceğini öğrenen Yeşil, sonunda gerçeği Rukiye’ye itiraf edip çocukların Ersin’in çocukları olmadığını söyler. İşte, TRT 1 canlı yayın Bir Sevdadır 11. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Bir Sevdadır 11. Bölüm izle: TRT 1 ile Bir Sevdadır son bölüm full izle ekranı

Bir Sevdadır 11. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Bozdağ Film imzalı dizinin 16 Nisan tarihli bölümünde Yasin'in transferi Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilir. Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır. Yeni bölüm sahnelerini izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 ile Bir Sevdadır son bölüm izle full ve tek parça linki:

BİR SEVDADIR 11. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı Bir Sevdadır dizisi, 11. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-sevdadir

BİR SEVDADIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yapbozun tüm parçalarını birleştiren Yasin gerçeğe ulaşacaktır. Rukiye'nin konağı terk edeceğini öğrenen Yeşil, sonunda gerçeği Rukiye' ye itiraf edip çocukların Ersin'in çocukları olmadığını söyleyecektir.

Hiç beklemediği bir anda bu sırrı öğrenen Rukiye bu durum karşısında ne yapacaktır?

Ayça'nın bu işte parmağı olduğunu öğrenen Yasin, Yeşil ve Ayça'yı yüzleştirecektir. Yasin'in transferi anlaşma neticesindeyken Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilirken, Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır.

Tufan'ın Yasin cephesindeki beklenmeyen hamlesi, Menevşe ile olan ilişkisinde büyük bir değişime neden olacakken Hasret'in Tufan'a ve Esma'ya yüzük takmasıyla ilişkinin seyri tamamen değişecektir.

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Bir Sevdadır 11. Bölüm izle: TRT 1 ile Bir Sevdadır son bölüm full izle ekranı
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