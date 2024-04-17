Bir Sevdadır 11. Bölüm izle: TRT 1 ile Bir Sevdadır son bölüm full izle ekranı

Bir Sevdadır 11. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Bozdağ Film imzalı dizinin 16 Nisan tarihli bölümünde Yasin'in transferi Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilir. Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır. Yeni bölüm sahnelerini izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 ile Bir Sevdadır son bölüm izle full ve tek parça linki:
BİR SEVDADIR 11. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı Bir Sevdadır dizisi, 11. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-sevdadir
Hiç beklemediği bir anda bu sırrı öğrenen Rukiye bu durum karşısında ne yapacaktır?
Ayça'nın bu işte parmağı olduğunu öğrenen Yasin, Yeşil ve Ayça'yı yüzleştirecektir. Yasin'in transferi anlaşma neticesindeyken Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilirken, Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır.
Tufan'ın Yasin cephesindeki beklenmeyen hamlesi, Menevşe ile olan ilişkisinde büyük bir değişime neden olacakken Hasret'in Tufan'a ve Esma'ya yüzük takmasıyla ilişkinin seyri tamamen değişecektir.