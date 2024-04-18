Bir Sevdadır 12. Yeni bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Bir Sevdadır fragmanı yayınlandı mı?

Bir Sevdadır 12. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bozdağ Film imzalı dizinin son bölümünde Yasin'in transferi Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilir. Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BİR SEVDADIR 11. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı Bir Sevdadır dizisi, 11. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-sevdadir
BİR SEVDADIR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=7VHrKX1XU2k
https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-sevdadir
BİR SEVDADIR SON BÖLÜM ÖZETİ
Yapbozun tüm parçalarını birleştiren Yasin gerçeğe ulaşacaktır. Rukiye'nin konağı terk edeceğini öğrenen Yeşil, sonunda gerçeği Rukiye' ye itiraf edip çocukların Ersin'in çocukları olmadığını söyleyecektir.
Hiç beklemediği bir anda bu sırrı öğrenen Rukiye bu durum karşısında ne yapacaktır?
Ayça'nın bu işte parmağı olduğunu öğrenen Yasin, Yeşil ve Ayça'yı yüzleştirecektir. Yasin'in transferi anlaşma neticesindeyken Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilirken, Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır.
Tufan'ın Yasin cephesindeki beklenmeyen hamlesi, Menevşe ile olan ilişkisinde büyük bir değişime neden olacakken Hasret'in Tufan'a ve Esma'ya yüzük takmasıyla ilişkinin seyri tamamen değişecektir.