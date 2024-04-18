Bir Sevdadır 12. Yeni bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Bir Sevdadır fragmanı yayınlandı mı?

Bir Sevdadır 12. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bozdağ Film imzalı dizinin son bölümünde Yasin'in transferi Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilir. Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?