Bir ton midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Emirgan Sahili'nde İstanbul Boğazı'ndan yasak yollarla çıkarılan midyelerin bir araca yüklendiğini tespit etti. Y.K. ve T.B. isimli iki kişi "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ton midye polis tarafından muhafaza altına alındı. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına tekrardan İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Gözaltına alınan iki suç ortağına toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.