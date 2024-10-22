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Giriş Tarihi: 22.10.2024 12:36 Son Güncelleme: 22.10.2024 12:56

Bir ton midyeyle yakalandılar

İstanbul Sarıyer’deki Emirgan Sahili’nden yasak yollarla midye çıkaran iki kişi, bir ton midyeyle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bir ton midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Emirgan Sahili'nde İstanbul Boğazı'ndan yasak yollarla çıkarılan midyelerin bir araca yüklendiğini tespit etti. Y.K. ve T.B. isimli iki kişi "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ton midye polis tarafından muhafaza altına alındı. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına tekrardan İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Gözaltına alınan iki suç ortağına toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.

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Bir ton midyeyle yakalandılar
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