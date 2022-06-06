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Giriş Tarihi: 7.6.2022

Bir tosuncuk vakası daha

ABBAS ÇAKAR
Bir tosuncuk vakası daha

“Cancri Jewellery” adlı mücevher firmasının, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Firmanın şubelerinde haciz işlemi başlatıldı

Yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan dolandırıcılık sisteminin son adresi bir mücevher firması Cancri Jewellery Şirketi oldu. İddialara göre yüksek kâr vaadine inanan binlerce kişinin parasını adeta buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı.



2021 yılında Türkiye'de açılan ve Ukraynalı Dmytro Pavlenko'nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı. Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şube açan firma, yaklaşık 1.5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şubeler ise art arda kapandı. Davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli İzmit ilçesindeki şubesine haciz işlemi başlatıldı. Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.
2021 yılında şehrin merkezlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerde toplantı gerçekleştiren firma, iddialara göre bu sayede vatandaşın güvenini kazandı. Daha sonra şubeler açarak güveni daha da sağlamlaştıran firma, yüksek kazanım garantisi ile para topladı. Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler durduruldu, bayram arifesinde ise şubeler kapandı.

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Bir tosuncuk vakası daha
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