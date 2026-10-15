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Giriş Tarihi: 15.10.2026

Bir vefa hikâyesi

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Bir vefa hikâyesi
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Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel'in adı, memleketinde kurulacak kültür merkezinde yaşayacak. Giresun'un Piraziz ilçesinde Enver Yücel'in adını taşıyacak ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kültür ve kongre merkezlerinden biri olacak kurumun temeli törenle atıldı. Törene Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız da katıldı.

DOĞDUĞU TOPRAKLAR
Enver Yücel'in doğup büyüdüğü topraklarda inşa edilecek kültür merkezinde 504 kişilik konferans salonu, 400 metrekareyi aşkın fuaye ve sergi alanı, iki seminer salonu ile resim, müzik, seramik ve keçe sanatı atölyeleri bulunacak. Törende konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Burada çocuklarımız tiyatro izleyecek, gençlerimiz söyleşilere katılacak, sanatçılarımız ve bilim insanlarımız hemşerilerimizle buluşacak. Belki bir gencimiz ilk defa burada sahneye çıkacak, belki de bir başka gencimizin içindeki yetenek burada keşfedilecek. Nerede doğduğunuz, hayatta nereye ulaşabileceğinizi belirlemez. Yeter ki çalışın ve öğrenmekten vazgeçmeyin" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Bir vefa hikâyesi
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