Bir yılda 200 bin operasyon

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu ile mücadeleyi, terörle mücadele ile eşdeğer görülüyor ve mücadele bu hassasiyetle sürdürülüyor. Bu çerçevede yürütülen üçayaklı strateji kapsamında bir yandan arzla mücadele ediyor, bir yandan talep tarafını baskılanıyor, bir yandan da saha araştırmaları yaparak nokta atışlı uygulama adımları ve projeler oluşturuyor. Türkiye Yüzyılı'nda terörde olduğu gibi uyuşturucuda da Türkiye'nin "ulaşılmaz ve yasaklı bölge" olmasını hedefliyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE UYGULANAN PROJELER

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçmek hedefi kapsamında, annelerin farkındalığının artırılarak özellikle gençlerde uyuşturucu kullanımını önleyeceği ve güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlıyor. 2020 yılından günümüze kadar 30 bin 758 faaliyet sonucunda 1 milyon 168 bin 918 anne ve anne adayına ulaşıldı. Valilikler, belediyeler ve STK'lar ile beraber; başta özel güvenlik görevlileri, belediyelerin zabıta ve temizlik görevlileri, esnaf temsilcileri, rehber öğretmenler ve din görevlileri olmak üzere 25 yaş üzeri yetişkinlere madde bağımlılığında farkındalık oluşturma amacıyla bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi. 2017 yılından günümüze 41 bin 650 faaliyet ile 2 milyon 423 bin 255 katılımcıya ulaşıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının emniyet birimlerince nasıl yapıldığını anlatmak, uyuşturucu hakkında aileleri bilgilendirmek, farkındalığı artırarak halkın desteğini almak amacıyla faaliyetler düzenlendi. 2017 yılından günümüze kadar toplamda 3 milyon 388bin 208 kişiye ulaşılmış ve 2 milyon 559 bin 619 materyal dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Dünya'da ve Türkiye'de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan "Narkotik Eğitim Tırı" hazırlandı. 2015 yılından günümüze kadar 42 ilde yapılan etkinlikler sonucunda 572 bin 822 kişiye ulaştı.

METRUK BİNALAR

İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ile enkazların uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı ile bu maddelerin kullanımı ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı çalışmalarda ortaya çıktı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda metruk binaların uyuşturucu kullanılan yerlerin başında olduğu tespit edildi. Şu ana kadar tespit edilen 120 bin 739 metruk binadan 87 bin 795 yıkım işlemi gerçekleşti.

DÜNYA'DA ÖRNEĞİ BULUNMUYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, bir ilke daha imza atarak 2018 yılında yerli ve milli imkanlarla "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) uygulamasını aktif hale getirdi. Dünya'da örneği bulunmayan UYUMA uygulaması ile birlikte vatandaş gördüğü uyuşturucu ticaretini ya da üretimini video, fotoğraf veya mesaj yoluyla kolay bir şekilde ihbarda bulunması sağlandı. Güvenlik birimlerinin sokaktaki gözü olan UYUMA uygulaması 2018 yılından bugüne kadar 551 bin 279 kez indirildi. Uygulama üzerinden gelen 48 bin 253 ihbara polis ve jandarma birimleri anında müdahalede bulundu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÖLÜMLERİ AZALTI

Uyuşturucu sadece bugünü değil geleceği de ipotek altına alan bir bela olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Uyuşturucu bağımlılığı sonucunda ölümlerde meydana geliyor. Uyuşturucu ile etkin mücadelenin etkilerini doğrudan madde bağlantılı ölümlerinde yaşanan düşüşlerde görüldü. Uyuşturucudan ölen kişi sayısı en fazla görüldüğü yılı 2017 olurken bu sayı 941 'e kadar çıktığı ardından 2019 yılında itibaren 342'e kadar düştüğü ardından 2020 yılında 314, 2021 yılında 270 ve 2022 yılında ise doğrudan madde bağlantılı ölüm sayısı 119'a düştüğü görüldü. 2022 yılı Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre 2020 yılı uyuşturucu bağlantılı ölümlerin 1 milyon kişi başına düşen Avrupa Birliği ortalaması 16,7 kişi iken Türkiye'de 5 kişidir. En fazla olan ülkeler Norveç 85, İrlanda 73, İsveç 73, Finlandiye 72, Almanya 29, İspanya 18, Fransa 9 olduğu görüldü.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE ALINAN SONUÇLAR

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri uyuşturucu ile mücadeleleri aralıksız devam ediyor. 2022 yılında düzenlenen 200 bin 341 narkotik operasyonunda; 7 ton 523 kilo eroin, 4 ton 217 kilo skunk, 49 ton 641 kilo esrar, 2 ton 135 kilo kokain, 11 ton 144 kilo metamfetamin, 1 milyon 321 bin 326 adet ectasy, 110 milyon 155 bin 894 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle birlikte 255 bin 542 kişi gözaltına alınırken 23 bin 419 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

*İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında teknede yapılan aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 10 şüpheli gözaltına alınarak ilgili ülkelerce adli işlemlere başlatıldı.

*Kahramanlı Gümrüklü Geçici Depolama Alanında KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ekvator'dan hareket eden gemide bulunan ve normal yasal yükü meyve olan bir konteynırın soğutma bölümüne uyuşturucu madde gizlendiği duyumu ile ilgili olarak jandarma birimlerinin konteynırda yaptığı aramada 12 kilo 900 gram kokain ele geçirildi.

*Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Muğla Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımlarıyla gemiye yapılan operasyonda 69 kilo 967 gram kokain, 4 kilo 255 gram esrar, 7 adet esrarlı sigara ele geçirilirken 18 kişinin de tutuklanması sağlandı.

*Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bulgaristan makamları ile koordineli şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımlarıyla Bulgaristan ve İstanbul'da aynı anda yapılan operasyonda 30 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal madde Bulgaristan'da ise 4 tüp içerisinde 20 litre kimyasal madde, 2 kilogram NPS sentetik cannabinoid tozu ele geçirildi. 10 kişi de gözaltına alındı.

*Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü katılımlarıyla gemiye yapılan operasyonda; 241 kilo 381 gram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı.

*Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, konteynerde 1 ton 580 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

*Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü'nün katılımıyla yapılan operasyonda 183 kilo 738 gram kokain ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.