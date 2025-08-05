Birbirlerinden de utanmadılar! Unutulan çantadan para çaldılar

Kocaeli Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Kullar mevkiinde bulunan bir zincir markette yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, 4 Ağustos 2025 tarihinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alışveriş yapan bir müşterinin, içinde kimlik belgeleri, nakit para ve kişisel eşyaların bulunduğu çantasını reyonda unuttuğu öğrenildi. Kısa süre sonra markette alışveriş yapan başka bir çift, unutulan çantayı fark etti. Ancak çiftten yardım etmek ya da durumu bildirmek yerine şaşırtıcı bir hamle geldi.
PARAYI ALIP ÇANTAYI BIRAKTILAR
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, çift önce çevreyi kontrol etti. Ardından çantayı alışveriş arabalarına alarak içinde ne olduğunu kontrol ettiler. İçinde bulunan parayı aldıktan sonra çantayı marketin farklı bir reyonuna bırakarak olay yerinden uzaklaştılar. Kamera görüntülerinde çiftin oldukça tedirgin davrandıkları, çevrelerine sık sık göz attıkları ve şüpheli hareketlerde bulundukları açıkça görülüyor. Market yönetimi, olay anını saniye saniye kayıt altına alan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çantayı unutan müşteri güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte ilgili mercilere başvurarak suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.