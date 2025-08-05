Birbirlerinden de utanmadılar! Unutulan çantadan para çaldılar

PARAYI ALIP ÇANTAYI BIRAKTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, çift önce çevreyi kontrol etti. Ardından çantayı alışveriş arabalarına alarak içinde ne olduğunu kontrol ettiler. İçinde bulunan parayı aldıktan sonra çantayı marketin farklı bir reyonuna bırakarak olay yerinden uzaklaştılar. Kamera görüntülerinde çiftin oldukça tedirgin davrandıkları, çevrelerine sık sık göz attıkları ve şüpheli hareketlerde bulundukları açıkça görülüyor. Market yönetimi, olay anını saniye saniye kayıt altına alan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çantayı unutan müşteri güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte ilgili mercilere başvurarak suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.