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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Birce bebek ağlayınca komşuları kurtardı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Birce bebek ağlayınca komşuları kurtardı
Nilay-Cengiz Fansa çifti ile çocukları Nil (4), Alin (2) ve 6 aylık Birce, Hatay'ın Antakya ilçesinde 5'inci katta oturdukları 7 katlı binanın enkazında kaldı. Anne Nilay ile büyük kızı Nil 13 saat sonra, baba Cengiz ise 33 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ailenin ortanca kızı Alin ise hayatını kaybetti. Ailenin en küçüğü Birce ise bulunamadı. Aile kaybolduğunu düşündüğü bebeklerinden tam 9 gün sonra müjdeli haber aldı. Aile soluğu Birce'nin ütedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde aldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, "Komşuları kedi sesi olduğunu düşünerek bebeğimizi bulmuşlar. Düşmeden dolayı kafa içinde bir kanama mevcuttu. Bacağında kırık mevcut. Beyin dokusu içinde ciddi bir hasar yok. Genel durumu iyi" dedi. Anne Nilay Fansa da, "Onun da hayattan koptuğunu düşünüyordum. Hastanede olduğunu öğrenince yüreğime su serpildi. Mucizenin mucizesi oldu" şeklinde konuştu.

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Birce bebek ağlayınca komşuları kurtardı
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