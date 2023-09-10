Birecik Emniyeti’nden terör operasyonu

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünün Suriye sınırdan illegal geçiş yaparak ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu şahıslara ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı ve 3 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 1 Suriye uyruklu şahsın PKK/YPG saflarında faaliyet yürüttüğü, örgüt üyeliğinden aranan şahıslardan olduğu tespit edildi.

Gerçekleşen operasyonda Birecik polisi kaçakçılara göz açtırmadı. Polislerin dur ihtarına uymayan kaçak şahıslar film sahnelerini aratmayacak bir kovalamaca sonucu yakalandılar.

YAKALANAN 1 SURİYE UYRUKLU ŞAHIS ÖRGÜTÇÜ ÇIKTI

Yakalanan şahıslara yönelik yapılan detaylı araştırmada yabancı uyruklu O.A. isimli şahsın PKK/YPG saflarında Ayn-el Arap bölgesinde uzun yıllar faaliyet sürdürdüğü, silahlı eğitim aldığı belirlendi. Yapılan sorguların ve ifadelerin ardından PKK/YPG üyesi şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.