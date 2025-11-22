Birecik-Nizip karayolunda feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir Hafiyet kamyonu, yol kenarında park halinde bulunan bir tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonda bulunan 3 kişiden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz açıklanmazken, kazada hayatını kaybedenin cenazesi Nizip Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.