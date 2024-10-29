Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü!
Giriş Tarihi: 29.10.2024 18:17 Son Güncelleme: 29.10.2024 18:19

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü!

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi'nde hafif ticari araç ile TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü!

Birecik Nizip karayolunda, kaza meydana geldi. Abdülkadir Oymak idaresindeki hafif ticari araç henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Abdülkadir Oymak ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçtan çıkarılın ağır yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdülkadir Oymak'ın cenaze defin edilmek üzere yakınları tarafından hastane morgundan alınıp Bozova'nın Zivanlı Mahallesi'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA