Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü!

Birecik Nizip karayolunda, kaza meydana geldi. Abdülkadir Oymak idaresindeki hafif ticari araç henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Abdülkadir Oymak ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçtan çıkarılın ağır yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdülkadir Oymak'ın cenaze defin edilmek üzere yakınları tarafından hastane morgundan alınıp Bozova'nın Zivanlı Mahallesi'ne götürüldü.