Birecik’te polise ateş açıldı: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları M K. ve H T., uyuşturucu parası nedeniyle anlaşamadıkları bir diğer torbacı grup ile sanayi sitesinde kavga etti. Karşı taraftaki şahısların sayısının artması üzerine olay yerinden kaçan M. K. ve H T., Karşıyaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir eve giderek saklandı.

M K. ve H T.'yi takip eden grup evi bastı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine haberdi. Polisin geldiğini gören grup kaçarak uzaklaşırken içerde kalan M.K. ve H. T. ise polisler içeri girmesin diye pompalı tüfekle ateş açtı.

Şahısların ateş etmesi üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polisler, özel harekat polislerine haber verdi. Olay yerine giden özel harekat polisleri, kapıyı kırarak içeri girmek istedi. Polislerin geldiğini gören şahıslar bir kez daha polise ateş açtı. Şahısların ateşine polisler de anında karşılık verdi. Kapının kırılmasıyla içeri giren polis ekipleri ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Sabıkaları kabarık olduğu öğrenilen şahıslar emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.