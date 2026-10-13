Biri bitmeden diğeri geldi: 8 yıl önce milyonlar kazanmışlardı, şimdi sadece 4 dolarla yine piyango vurdu

Şans bazen bir kapıyı değil, aynı kapıyı iki kez çalar! Kanada'da yaşayan Angelina ve Edward Lado çifti, imkansızı başararak sekiz yıl arayla ikinci kez büyük ikramiyenin sahibi oldu.

2018 yılında kazandıkları 2,5 milyon dolarla hayatları değişen talihli çift, bu kez sadece 4 dolara satın aldıkları kazı-kazan biletiyle piyango tarihine geçecek bir şans zincirine imza attı.