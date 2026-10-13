Biri bitmeden diğeri geldi: 8 yıl önce milyonlar kazanmışlardı, şimdi sadece 4 dolarla yine piyango vurdu

Şans bazen bir kapıyı değil, aynı kapıyı iki kez çalar! Kanada'da yaşayan Angelina ve Edward Lado çifti, imkansızı başararak sekiz yıl arayla ikinci kez büyük ikramiyenin sahibi oldu.
2018 yılında kazandıkları 2,5 milyon dolarla hayatları değişen talihli çift, bu kez sadece 4 dolara satın aldıkları kazı-kazan biletiyle piyango tarihine geçecek bir şans zincirine imza attı.
11 yıl önce Güney Sudan'dan Kanada'ya taşınan Angelina ve Edward Lado çiftinin hayatı, 2018 yılında aldıkları Multi-Millionaire Scratch 'N Win kazı-kazan biletiyle tamamen değişti.
O dönem tam 2,5 milyon dolar kazanarak piyango tarihinde bir kazı-kazan biletinden alınan en büyük ödül rekorunu kırdılar.
"Bebekliğimden beri görmediğim annem Uganda'da bir mülteci kampında yaşıyor. Bu para sayesinde onu bulmaya gideceğim ve buraya getireceğim. Bunun artık mümkün olduğuna inanmak benim için çok zor."
İlk büyük zaferlerinin üzerinden tam 8 yıl geçtikten sonra, şans kapılarını bir kez daha çaldı. Geçtiğimiz ay yeniden kazı-kazan oynayan çiftten Angelina, eşine tekrar büyük ikramiyeyi kazandıklarını söylediğinde Edward gözlerine inanamadı.
Edward, Atlantic Lottery yetkililerine o anı anlatırken, "Bana söylediğinde belki de blöf yapıyordur diye düşündüm, gerçekten inanamadım. Ona sakin olmasını ve eve geldiğimde gerçek olup olmadığını göreceğimizi söyledim" dedi.
Ancak bu bir rüya değildi; çift bu süreci daha önce yaşadığı için ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyordu.
Çift bu kez sadece 4 dolar değerindeki Set for Life adlı kazı-kazan oyununu tercih etmişti. Oyunun büyük ödülü iki seçenek sunuyordu: 25 yıl boyunca her hafta 1.000 dolar ödeme almak ya da 675.000 dolarlık tek seferlik toplu ödeme.
Angelina ve Edward çifti, hiç düşünmeden ikinci seçeneği, yani 675 bin dolarlık toplu parayı almayı tercih etti.
Şimdilik yeni servetleriyle acele bir plan yapmadıklarını söyleyen rekorcu çift, "Sadece anın tadını çıkarıyoruz ve durumu sindirmeye çalışıyoruz. Zaman ayırmak en iyi seçenek, hayat ilerledikçe her şey yoluna girecek" diyerek sakinliklerini koruduklarını belirtti.