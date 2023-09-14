Biri cinayet, diğeri kaza kurbanı oldu

Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde oturan ve bir otomotiv fabrikasında çalışan Hasan Atay ile Derya Atay çifti, 4 yıl ara ile 2 büyük acı yaşadı. Henüz 21 yaşında olan büyük oğulları Çağatay Atay'ı, 2 Ağustos 2019'da yaşanan bıçaklı kavga sonucu cinayete kurban veren aile, 4 yıl sonra 19 yaşında olan evlatları Çağrı Atay'ı trafik kazasında kaybetti. Acı haber Atay ailesini, yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Edinilen bilgi ve iddialara göre; D-130 Karayolu üzeri, Yalova istikameti yan yol üzerinde yaşanan trafik kazasında, M.B. idaresindeki otomobil ile V.A. hakimiyetindeki araç çarpıştı. Çarpmayla birlikte M.B.'nin aracında yolcu olarak bulunan Çağrı Atay ve diğer araç sürücüsü V.A. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HERKESİ YASA BOĞDU

Kazada yaşamını kaybeden gencin, İzmit Belediyesinin AK Partili Meclis Üyesi Halil Atay'ın da yeğeni olduğu öğrenilirken, acı haberi herkesi yasa boğdu. Gencin cenaze işlemleri devam ederken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.