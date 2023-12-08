Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ü öldürmüştü... Temel Ünlü’nün yargılanmasına başlandı

Bostancı'da 18 Temmuz sabahı saat 05.30 sıralarında polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobil, onlarca ödülü bulunan bisikletçi 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından kaçan Temel Ünlü, 71 günlük firarın ardından 27 Eylül'de adliyeye giderek teslim olmuş be tutuklanmıştı. Şüphelinin "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapsi istenmişti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü, bulunduğu cezaevinden getirilirken müşteki ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"ALKOL İÇTİM AMA UYUŞTURUCU HAYIR"

Tutuklu sanık Ünlü savunmasında, "O gece arkadaşın evinde bir iki bardak viski içtiğim doğrudur, ancak arabada herhangi bir şekilde içki içmedim. Uyuşturucu madde kullanmadım. Araba babama ait bir araçtır. Benim sürücü belgem yoktur, buna ragmen arabaya meraklı olduğum için kullanıyordum. Çorbacıya gitmek üzere arkadaşımla yola koyulduk, ben direksiyondaydım. Arabanın içine esrar bırakmadım" şeklinde konuştu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasının devamında, "Bostancı istikametine doğru seyir halindeyken polis uygulaması gördüm. Polis memuru başka bir araçla ilgileniyordu, benim de ehliyetim olmadığı için korktum. Aracımı hareket ettirip oradan ayrıldım. İskeleye yaklaştığım sırada yolda bir viraj vardı. Oraya girdiğim anda önümde bir bisiklet gördüm, frene bastım, direksiyonu sağa kırdım fakat duramadım. Arabadan indim fakat çevrede başka bisikletli şahıslar vardı. Üzerime doğru yürüdüler, ben de korktum ve yaya olarak kaçtım. Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olamadım. Daha sonra geldim ve teslim oldum. Pişmanım" dedi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GİDECEK

Duruşma sonu mahkeme, sanığın işlediği suçun kasti öldürme niteliğinde olduğundan bu olaya Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağını belirterek mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Ayrıca sanık Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti.