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Giriş Tarihi: 16.11.2023 07:39

Bisiklet sporcusunu ‘bilinçli şekilde’ hayattan kopardı! Cinayet gibi kazaya 9 yıl hapis istendi

Kadıköy Bostancı sahil yolunda alkol ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçarken bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'e (51) çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı. 18 Temmuz’da polis çevirmesinden kaçan sürücü Temel Ünlü, korkunç olaydan 71 gün sonra 27 Eylül günü adliyeye gelerek teslim olmuştu. Temel Ünlü olay günü alkol aldığını, ehliyeti olmadığı için çevirmeden kaçtığını ve bisikletliye çarptığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Bisiklet sporcusunu ‘bilinçli şekilde’ hayattan kopardı! Cinayet gibi kazaya 9 yıl hapis istendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, şüphelinin olay günü kız arkadaşı Ceren K. ile Maltepe'de bir arkadaşlarının evinde oturup alkol aldığını, 04.00 sıralarında yola çıktıklarını ve kız arkadaşının ifadesine göre araç içinde alkol ve uyuşturucu kullandığını belirtti. Bağdat Caddesinden geçerken uygulama yapan polis tarafından durdurulduğu, polisin başka bir araçla ile ilgilendiği sırada şüphelinin aracını hızla sürerek olay yerinden kaçtığını aktaran savcılık, sahil yoluna indiğinde yine polis kontrol noktası görüp korna çalarak 130 kilometre hızla uzaklaştığını kaydetti.

9 YIL HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin, bisikletlilerin toplanma yerine giden Doğanay Güzelgün'e çarpıp kaçtığı ve araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten savcılık, "Olay öncesi alkol ve uyuşturucu kullandığına dair deliller var. Aracı aşırı hızlı kullandı. Olay yerinden kaçtı. Hiç ehliyet sahibi olmadı. Bu şekilde bilinçli taksirle öldürme suçunu işledi" dedi. 9 yıla kadar hapsini istedi.

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Bisiklet sporcusunu ‘bilinçli şekilde’ hayattan kopardı! Cinayet gibi kazaya 9 yıl hapis istendi
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