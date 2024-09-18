Bisikletle dünya turu: Belçika’dan yola çıktı o ilimize ulaştı!

Kasımın ortasında Gürcistan'da olmayı planlıyorum. Gürcistan'a ulaştıktan sonra uçak ile Tayland ve Vietnam'a gitmeyi düşünüyorum. Bu yolculuğa neden çıktığımı bilmiyorum. Ama ben gezmeyi seviyorum. Bu benim hayatım oldu. Belçika'dan çıkarken bir param vardı. O bütçe bittiği zaman dönerim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.