Bisikletli cankurtaran! Beyaz önlüklü fedakar savaşçı

İsrail ordusunun 19 gündür ölüm yağdırdığı Gazze'de hayat durma noktasına geldi. Hastaneleri bombalayıp sivilleri katleden İsrail'in abluka uyguladığı Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü. İsrail'in genç, yaşlı ve çocuk ayırt etmeden saldırdığı Gazze'de 12 hastane 32 sağlık merkezi ve 25 ambulans hizmet dışı kaldı.
YARALILAR İÇİN PEDAL ÇEVİRİYOR
Yakıt bittiği için hastanelerdeki cihazlar güneş enerjisi ile çalıştırılırken, bazı hastanelerde ise doktorlar yaralıları kendi imkanlarıyla tedavi ediyor. Onlardan biri de Filistin Tıbbi Yardım Derneği (Palestinian Medical Relief Society) üyesi Dr. Hassan Zein (47). Gazze'nin merkezindeki yer alan El Bureij mülteci kampında görevli Hassan Zein, her gün bisikletine binerek, şehir merkezindeki yaralılara ulaşmak için pedal çeviriyor.
ARALIKSIZ DEVRİYE ATIYOR
Uykusuz gözlerle direksiyon başına geçen gönüllü doktor, yerle bir olan şehrin caddelerinde devriye atıyor. Acil müdahale çantasını boynuna dolayan Zein, kiminin yarasına merhem sürüyor kimine de pansuman yapıyor. Kendi imkanlarıyla onlarca kişinin yeniden hayata tutunmasını sağlayan Zein, her gün aralıksız 20 kilometre katettiğini söylüyor.
ÜLKEM İÇİN SON NEFESİMİ VERECEĞİM
Filistinli doktor Hassan Zein, "İbrahim'in ateşine su taşıyan bir karıncayız. Burada derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hastanelerimiz hep yıkıldı. Ben ülkem için gönüllü oldum. Daha fazla yardımcı olabilmek isterdim ama elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ben bir Filistinli olarak onlara değil, aslında kendimize yardım ediyorum. Ömrüm boyunca ülkem için çalıştım, son nefesime kadar mücadeleme devam edeceğim." dedi.