Bisikletli cankurtaran! Beyaz önlüklü fedakar savaşçı

ARALIKSIZ DEVRİYE ATIYOR

Uykusuz gözlerle direksiyon başına geçen gönüllü doktor, yerle bir olan şehrin caddelerinde devriye atıyor. Acil müdahale çantasını boynuna dolayan Zein, kiminin yarasına merhem sürüyor kimine de pansuman yapıyor. Kendi imkanlarıyla onlarca kişinin yeniden hayata tutunmasını sağlayan Zein, her gün aralıksız 20 kilometre katettiğini söylüyor.

ÜLKEM İÇİN SON NEFESİMİ VERECEĞİM

Filistinli doktor Hassan Zein, "İbrahim'in ateşine su taşıyan bir karıncayız. Burada derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hastanelerimiz hep yıkıldı. Ben ülkem için gönüllü oldum. Daha fazla yardımcı olabilmek isterdim ama elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ben bir Filistinli olarak onlara değil, aslında kendimize yardım ediyorum. Ömrüm boyunca ülkem için çalıştım, son nefesime kadar mücadeleme devam edeceğim." dedi.