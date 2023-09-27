Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden sürücü teslim oldu

Profesyonel bisikletçi olan ve yaptığı spor dalında birçok ödülü bulunan Doğanay Güzelgün, geçtiğimiz Temmuz Ayı'nda arkadaşlarıyla bisiklet etkinliği yaparken bir otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Bostancı İskelesi önüne yaşanan olayda, aşırı hızlı olduğu belirtilen sürücü virajı alırken, otomobilin hakimiyetini kaybetmiş bisikletle seyir halindeki bisikletçiye çarpmıştı.

Kaza sonrasında, sürücü kaçarken, araçtaki bir kadın gözaltına alınmıştı. Otomobilde 1 gramın üzerinde uyuşturucu bulunmuştu. Polis, çarptığı bisikletçiye bakmadan kaçan sürücünün Temel Ü. olduğu belirlendi. Üç aydan fazla süredir polisin peşinde olduğu o sürücünün Kartal'daki Anadolu Adlisine giderek teslim olduğu öğrenildi.