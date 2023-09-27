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Giriş Tarihi: 27.9.2023 17:45 Son Güncelleme: 27.9.2023 17:58

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden sürücü teslim oldu

İstanbul’da polis denetiminden kaçarken arkadaşlarıyla bisiklet sürme etkinliği yapan Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne sebep olan sürücü Temel Ü.’nün savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Kaza sonrası şüphelinin kaçtığı araçta 1 gramın üzerinde narkotik madde bulunmuştu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden sürücü teslim oldu

Profesyonel bisikletçi olan ve yaptığı spor dalında birçok ödülü bulunan Doğanay Güzelgün, geçtiğimiz Temmuz Ayı'nda arkadaşlarıyla bisiklet etkinliği yaparken bir otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Bostancı İskelesi önüne yaşanan olayda, aşırı hızlı olduğu belirtilen sürücü virajı alırken, otomobilin hakimiyetini kaybetmiş bisikletle seyir halindeki bisikletçiye çarpmıştı.

Kaza sonrasında, sürücü kaçarken, araçtaki bir kadın gözaltına alınmıştı. Otomobilde 1 gramın üzerinde uyuşturucu bulunmuştu. Polis, çarptığı bisikletçiye bakmadan kaçan sürücünün Temel Ü. olduğu belirlendi. Üç aydan fazla süredir polisin peşinde olduğu o sürücünün Kartal'daki Anadolu Adlisine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden sürücü teslim oldu
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