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Giriş Tarihi: 18.10.2026 18:24

Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama!

Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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İHA Yaşam
Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama!
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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis ağlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 18 yaşını doldurmuş vatandaşların banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamaya çalıştığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Yetkililer, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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#BİTLİS

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Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama!
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