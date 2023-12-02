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Giriş Tarihi: 2.12.2023 19:09

Bitlis merkezli terör operasyonlarında 88 kişi yakalandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 88 kişi gözaltına alındı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis merkezli terör operasyonlarında 88 kişi yakalandı
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı/Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü/MİT Başkanlığı tarafından Bitlis genelinde bölücü terör örgütü milis yapılanmasının tespiti maksadıyla yapılan çalışma neticesinde; örgüte 'Üye Olma, Yardım/Yataklık Etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından 108 şahıs tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Bitlis merkezli 9 ildeki operasyonda, Bitlis-44, Van-23, Siirt-15, İstanbul-23, Mersin-2, Muğla-2, Adana-2, Mardin-1 ve Düzce-1 olmak üzere toplam 113 adrese operasyon yapıldı. 108 şüpheli şahsa yönelik 28 Kasım 2023 günü saat 06.00'da eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 48 şahıs, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce 40 şahıs olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlanılmış olup 20 şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 113 adreste suç veya suç unsuru tespit edilmesine yönelik yapılan aramalarda; 6 adet Tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 123 adet Tabanca Fişeği, 12 adet Tabanca Fişeği, 18 adet Av Tüfeği, 218 adet Av Tüfeği Fişeği, 5 adet AK 47 Kaleşnikof Şarjörü, 28 adet Cep Telefonu ve Sim Kartlar, 11 adet CD, 4 adet Laptop ve Tablet Bilgisayar, 7 adet Örgütsel Yayın (Yasak yayın olduğu değerlendirilen kitaplar ve 4 adet Örgütsel Poster ele geçirilmiştir." denildi.

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Bitlis merkezli terör operasyonlarında 88 kişi yakalandı
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