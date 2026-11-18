YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 13 kişi yaralandı. TIR'ın taşıdığı maddenin bir kısmı yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.