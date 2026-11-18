Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şampuan ve sıvı sabun gibi kişisel temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılan Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES) yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı.
YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI
Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 13 kişi yaralandı. TIR'ın taşıdığı maddenin bir kısmı yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
13 KİŞİ YARALANDI
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Tatvan'da tırla yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı | Video