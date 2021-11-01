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Giriş Tarihi: 1.11.2021 21:11 Son Güncelleme: 1.11.2021 21:16

Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te 64 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis’te yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir minibüs ve 4 otomobilde 64 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 6 kişi de göz altına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Karakolu yol kontrol noktasında yol kontrolü yaptı. Yapılan yol kontrol uygulamasında iki minibüs ve dört otomobil içerisinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 51'i Afgan, 13'ü Pakistanlı olmak üzere toplam 64 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı | Video

Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı. Yakalanan 64 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı
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